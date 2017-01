Niet Messi, niet Ronaldo, maar wel Neymar is de meest waardevolle speler ter wereld, drie Belgen in top 25

Foto: © Photonews

Niet Lionel Messi, niet Cristiano Ronaldo, maar wel de Braziliaan Neymar is op dit moment de meest waardevolle speler in Europa is. Dat heeft een onderzoek van CIES Football Observatory, dat zich bezighoudt met voetbaldata en-onderzoek, uitgewezen. In de top 25 is er ook plaats voor drie Belgen.

CIES analyseerde alle spelers uit de vijf grootste Europese competities (Premier League, Primera Division, Bundesliga, Serie A en Ligue 1, nvdr.). Er werd rekening gehouden met heel wat kenmerken als leeftijd, positie, contract, status en ervaring, om een zo realistisch mogelijke transferwaarde van de spelers te berekenen.

De Braziliaan Neymar kwam als duurste speler in Europa uit de bus. Zijn huidige waarde wordt geschat op maar liefst 246,8 miljoen euro. Lionel Messi staat met een waarde van 170,5 miljoen op twee, Paul Pogba met een waarde van 155, 3 miljoen op drie.

Een waarde van maar liefst 246,8 miljoen euro! Neymar steekt Lionel Messi en Cristiano Ronaldo de loef af en is de duurste speler.

Ronaldo pas op plaats 7

Cristiano Ronaldo volgt met een waarde van 126,5 miljoen op de zevende plaats, Eden Hazard is met een waarde van 101,5 miljoen de eerste Belg op de tiende plaats. Kevin De Bruyne (19de plaats, 76,6 miljoen), Romelu Lukaku (25ste plaats, 70,9 miljoen) en Thibaut Courtois (46ste plaats, 55,2 miljoen) staan iets verderop in de lijst.

In totaal werden tien spelers in de lijst op een waarde van meer dan 100 miljoen euro geschat. Maar liefst 42 spelers uit de top 100 zijn momenteel actief in de Premier League.

Cristiano Ronaldo (31) is mede door zijn leeftijd pas zevende in de lijst met een waarde van 126 miljoen euro.

De top 10:

1 Neymar (FC Barcelona) - 246,8 miljoen euro

2 Lionel Messi (FC Barcelona) - 170,5 miljoen

3 Paul Pogba (Manchester United) - 155,3 miljoen

4 Antoine Griezmann (Atlético Madrid) - 150,4 miljoen

5 Luis Suárez (FC Barcelona) - 145,2 miljoen

6 Harry Kane (Tottenham) - 139,2 miljoen

7 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 126 miljoen

8 Paulo Dybala (Juventus) - 113,8 miljoen

9 Dele Alli (Tottenham) - 110,5 miljoen

10 Eden Hazard (Chelsea) - 101,5 miljoen

Eden Hazard is op plaats 10 de eerste Belg in de lijst. Huidige waarde: 101,5 miljoen euro.

De Belgen in de lijst:

10 Eden Hazard (Chelsea) - 101,5 miljoen euro

19 Kevin De Bruyne (Manchester City) - 76,6 miljoen

25 Romelu Lukaku (Everton) - 70,9 miljoen

46 Thibaut Courtois (Chelsea) - 55,2 miljoen

54 Radja Nainggolan (AS Roma) - 50,7 miljoen

60 Michy Batshuayi (Chelsea) - 48,1 miljoen

85 Toby Alderweireld (Tottenham) - 40,7 miljoen

De volledige top 100 kan je hier bekijken op de website van CIES.

