OHL-voorzitter geeft de moed niet op: "Dertigtal kandidaturen binnen, bij voorkeur Belg als nieuwe trainer"

Foto: © Photonews

OH Leuven zette Emilio Ferrera enkele dagen geleden aan de deur. De Brusselaar betaalde het gelag na de tegenvallende resultaten. Aan Den Dreef zijn ze dezer dagen dan ook op zoek naar een nieuwe coach.

Voorzitter Chris Vandebroeck hoopt dat er snel witte rook is omtrent een nieuwe trainer. “Ik denk dat het haalbaar is om tegen volgend weekend een nieuwe trainer te hebben”, vertelde Vandebroeck aan ROB-tv

“We beschikken inmiddels over een shortlist met enkele namen op. Er zijn een dertigtal kandidaturen binnen. Dat toont aan dat wij toch nog steeds een populaire club zijn waar trainers graag willen werken.”

"Bij voorkeur is de nieuwe coach een Belg. Iemand die de spelers bij het nekvel kan grijpen" - Chris Vandebroeck

“Ik kan niet beloven dat de nieuwe trainer komende zaterdag al op de bank zit, maar dat is in principe wel de bedoeling. Daar gaan we van uit. Bij voorkeur is de nieuwe coach een Belg. Iemand die de 1B-reeks kent. Het moet een trainer zijn die de spelers onmiddellijk bij het nekvel kan grijpen en op hen kan inpraten.”

Het woord ‘opgeven’ staat alleszins niet in het woordenboek van het strijdvaardige OH Leuven. “We hebben nog zes matchen voor de boeg en er zijn nog 18 punten te pakken. We geven niet op”, besluit Vandebroeck.