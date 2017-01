Pogba had voor (letterlijk) hetzelfde geld bij Real of Barcelona kunnen spelen

Paul Pogba maakte afgelopen zomer de overstap van Juventus naar Manchester United voor de lieve som van honderd miljoen euro. Maar de 23-jarige Fransman geeft nu toe dat hij voor hetzelfde geld (letterlijk) in Spanje had gevoetbald.

Pogba zei dat bij SFR Sport, een Franse tv-zender. "Voor hetzelfde geld voetbalde ik bij Real of Barcelona", aldus de middenvelder. "Maar uiteindelijk ging ik in op het voorstel van Manchester United, een keuze van het hart. Aan mijn hoge transferprijs denk ik niet meer, ik wil gewoon voetballen en trofeeën winnen."

Samen met Zlatan Ibrahimovic was hij dé toptransfer van de zomer. "Zlatan is een echt fenomeen", zegt hij over zijn ploegmaat. "Hij geeft ons vaak goede raad en staat altijd achter ons. Hij is een beetje de grote broer van de ploeg."