Schrik niet als u binnenkort naast Roberto Martinez zit, dit is de bondscoach de komende weken in de Jupiler Pro League van plan

Foto: © photonews

Roberto Martinez leert België steeds beter kennen. De bondscoach van de Rode Duivels trekt dan ook bewust naar buiten en werd meermaals gespot tijdens een wedstrijd in de Jupiler Pro League.

De Catalaanse tacticus heeft immers een doel: een bezoek brengen aan élke club uit onze hoogste klasse. Hoever staat de bondscoach intussen met die opdracht?

"Ik heb elk team minstens één keer live zien spelen, maar er zijn nog vier of vijf stadions waar ik niet ben geweest", vertelt Martinez in Sport/Voetbalmagazine. "Ik wil alle trainers ontmoeten, zodat ze weten dat ik ook clubcoach ben geweest en hun problemen ken", aldus de selectieheer.

Contrast met de Premier League

En wat vindt Martinez van de Belgische stadions? "Ik kijk niet naar het beton. De sfeer rond het veld is fantastisch. De fans laten zich horen. In België zijn er de vlaggen, de kleuren. De spelers brengen na de match ook flink wat tijd door met de fans. Dat zie ik nooit in de Premier League."