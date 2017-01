Europees duel tussen Tottenham en Gent lokt veel volk naar mythische Wembley: al 50.000 tickets verkocht

Op donderdag 23 februari speelt AA Gent in de eerste knock-outfase van de Europa League op Wembley tegen Tottenham Hotspur. Aanvankelijk zou het mythische stadion maar voor de helft opengesteld worden, maar door de grote vraag naar tickets komen er nu toch meer kaartjes in omloop.

'The Spurs' meldden deze namiddag dat 50.000 tickets voor de heenwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League de deur uit waren. Onder die 50.000 toeschouwers waren overigens ook 4.000 fans van AA Gent. Zij betalen amper tien pond - zo'n twaalf euro - voor een toegangskaartje. De goedkoopste tickets voor de 'thuisfans' kosten 5 pond.



Intussen wordt er ook gewerkt aan een 'Gent-village' in de buurt van het stadion in Londen. Vier straten zouden afgezet worden voor de bezoekende aanhang.

Within little over an hour of the game going on general sale, ticket sales topped the 50,000 mark. Thank you for your incredible support! pic.twitter.com/u3rRR1eri3