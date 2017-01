Vertrekt Rashford bij Manchester United? 'Champions Leagueclub aast op goudhaantje'

Manchester United hield het deze maand nog vrij rustig op de transfermarkt. Met Morgan Schneiderlin vertrok er één (overbodige) speler. Nu is er ook interesse voor een speler die vaker in actie komt: Marcus Rashford.

Rashford stak vorig seizoen de neus aan het venster bij Manchester United. Dit seizoen heeft hij het evenwel ietsje moeilijker om regelmatig aan de aftrap te staan. De concurrentie is dan ook niet mals: Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan, Anthony Martial, …

Sevilla toont interesse, maar...

Volgens The Sun wil het Spaanse Sevilla de aanvaller nu tijdelijk overnemen van The Mancunians. De club die nog actief is in de Champions League zou Rashford meer speelminuten kunnen aanbieden, maar het is niet duidelijk of José Mourinho wil meewerken aan een uitleenbeurt.

Rashford maakt nog steeds deel uit van de plannen van de Portugese oefenmeester, die zijn vaste kern liefst van al intact wil houden. Al bij al kan de 19-jarige ook niet klagen: dit seizoen verscheen hij in de Premier League alleen al acht keer aan de aftrap.