VIDEO: Trebel legt medische tests af bij Anderlecht: "Gekomen om titels te winnen"

Foto: © anderlecht twitter

Adrien Trebel is sinds dit weekend officieel een speler van Anderlecht. De 25-jarige ex-kapitein van aartsrivaal Standard legde vandaag zijn medische tests af en wou ook nog een kleine boodschap kwijt voor zijn oude én nieuwe fans.

"Ik wil Standard bedanken voor de voorbije mooie jaren, ik wil ook Gent bedanken voor de interesse in mij. Vandaag verbind ik mij voor 4,5 jaar bij Anderlecht, want het is een club waartegen je geen nee zegt", opent Trebel op RSCA TV.

"Ik ben hier om titels te winnen en dat is ook de ambitie van RSCA. Ik wil de supporters bedanken die me goed hebben onthaald via de sociale media. Ik zal alles doen om deze club te helpen en om ook mijn nieuwe ploegmaats te helpen", besluit de nieuwe Anderlecht-speler.