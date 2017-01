Alex Morgan en co dreigen nog steeds met staking

Equal play is equal pay. Met die boodschap hebben vijf topspeelsters uit de USA een rechtszaak aangespannen tegen de Amerikaanse voetbalbond. Maar er zit ook een halfjaar later nog geen schot in de zaak. En dus willen ze nog een stapje verder gaan.

De resultaten van de Amerikaanse nationale vrouwenploeg spreken veel meer tot de verbeelding dan die van de mannen. Zo zijn de vrouwen gewezen Olympisch kampioen én ook nog eens de huidige wereldkampioen.

En ook qua inkomsten hebben ze in de USA veel meer aan de vrouwen dan aan de mannen: qua sponsorgelden en andere beloningen troeven de vrouwen ook hier de mannen af.

Staking

Maar: de lonen zijn niet in verhouding. Zo verdienen de vrouwen nog steeds amper 40% van wat de mannen verdienen in de VS. Daar konden Solo, Morgan, Lloyd, Rapinoe en Sauerbrunn niet mee lachen. En de strijd is nog niet gestreden.

"Om een verandering klaar te spelen, moet je soms opstaan", geeft Alex Morgan nu aan tegenover Fox Sports. "Je moet weten wat je waard bent en dat is belangrijker dan wat je betaald krijgt."