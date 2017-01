Club Brugge-nieuwkomer niet op training, uitleenbeurt naar andere eersteklasser zit eraan te komen

Foto: © photonews

Met Carlos Strandberg haalde Club Brugge deze winter een Zweedse aanvaller in huis. Of de 20-jarige nieuwkomer snel te zien zal zijn in het shirt van blauw-zwart is echter zeer de vraag.

Strandberg verscheen maandag niet op training bij de Belgische landskampioen. De spits keerde immers terug naar zijn thuisland om er nog enkele praktische zaken na zijn transfer af te handelen, aldus Het Laatste Nieuws.

De kans is groot dat Strandberg bij terugkeer naar België niet naar Brugge trekt, maar wel elders in het land. Zo trekt degradatieklant Westerlo fel aan zijn mouw.

Ook Club ziet zijn winteraankoop het liefst van al op huurbasis voor een andere eersteklasser uitkomen. Dat zou immers zijn aanpassing aan de Jupiler Pro League bevorderen.