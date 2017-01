De meest productieve teams in het vrouwenvoetbal: Vosselaar, Westerlo, Wijgmaal, Club Brugge, ...

Foto: © Leo Stolck

We zijn terug aan het voetballen na de winterstop in de diverse klassen van het vrouwenvoetbal. Hoog tijd om dus even te gaan kijken welke teams er al het productiefst waren.

In de nationale reeksen is dat nog steeds Melsele, die voorlopig al op 70 doelpunten zitten. Een 22-0 tegen Montreul zit daar natuurlijk wel voor een groot stuk tussen.

In diverse provincies swingen de cijfers pas écht de pan uit. Vosselaar (218) en Westerlo (173) zijn in Antwerpen vanuit vierde provinciale de 100 al ruim voorbij, Vosselaar rondde zelfs de kaap van de 200 al.

In de andere provincies gelijkaardige cijfers: Wijgmaal (164) voert het klassement aan in Brabant, Club Brugge (163) in West-Vlaanderen. In Limburg (BS Sport - 100) en Oost-Vlaanderen (Sinaai - 104) is de kaap van de 100 ondertussen ook gerond.