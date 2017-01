Trebel, de voor- en nadelen voor Anderlecht op een rijtje: 'uniek profiel in kern' versus 'niet omkunnen met kritiek'

Alle commotie opzijgeschoven, wordt er enorm veel verwacht van Adrien Trebel bij Anderlecht. Eigenlijk wordt hij bestempeld als het puzzelstuk dat sinds het vertrek van Steven Defour ontbrak. Hier zijn de voor- en nadelen van de Franse middenvelder in huis te halen...

En de voordelen zijn groter dan de nadelen. Al is hij ook wel een speler waar een handleiding bij te kijken komt, vooral in de omgang door zijn superieuren.

Een bijtertje

Trebel is een winnaarstype, zo eentje die zijn voet wel eens durft zetten als hij ziet dat het nodig is om zijn ploegmaats wakker te schudden. In de kleedkamer gaat hij waarschijnlijk niet het hoge woord voeren, maar op het veld verandert hij in een bijtertje. Zo eentje die een ploegmaat ook wel eens een uitbrander durft geven. En dat is wat Weiler zocht, want 'ze zijn zo lief voor elkaar'...

Meer opties

Met Trebel heeft René Weiler dankzij één speler zoveel meer opties gekregen. Trebel is recuperateur en opbouwer in één persoon. Hij kan de bal afpakken en ook direct een aanval lanceren. Dat betekent dat Weiler niet enkel zijn vertrouwde 4-3-3, maar ook een 4-4-2 en een 3-5-2 kan spelen. Die laatste optie is trouwens interessant te noemen nu al het personeel terug is en er drie kwaliteitsvolle middenvelders aanwezig zijn.

Concurrentie

Dendoncker en Tielemans zullen op de toppen van hun tenen moeten spelen, want ze weten dat er een speler bijgekomen is die normaal gezien voor een basisplaats is gehaald. Dat betekent dat ze van een certitude gaan naar een situatie waarbij één van hen plaats zal moeten ruimen.

Meer vrijheid voor aanvallers

Trebel knapt heel wat werk op achter de bal, zodat er voor de bal minder teruggezakt moet worden. Dat zou Hanni, Stanciu en Chipciu toelaten om de bal hoger op het veld te vragen zonder mee te komen helpen.

Weiler-Trebel, twee koppige karakters bij elkaar

Weiler heeft zich in zes maanden laten gelden als een man waar niet mee valt te sollen. Hij is de baas en daar wordt niet aan getornd. Het valt af te wachten hoe Trebel, die zelf ook een mannetjesputter is, daarmee zal omgaan. Kritiek absorberen is niet meteen zijn sterkste punt.

Commotie zal nog tijdje aanhouden

Het wordt alvast uitkijken of Standard play-off 1 gaat halen. In het geval dat ze erin zitten, wordt het weken op voorhand al vooruitblikken naar de terugkeer van Trebel naar Sclessin. Daar wacht hem een heel warme ontvangst. Op 29 januari zakt Standard trouwens al eens af naar het Astridpark.

Concurrentiestrijd aangaan

We schreven hierboven wel dat Trebel voor een basisplaats is gehaald, maar voor het eerst sinds lang gaat hij ook een echte concurrentiestrijd moeten aangaan. Met Dendoncker en Tielemans heeft hij immers concurrenten zoals hij er nog nooit voordien had.