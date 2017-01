Vergeten en vergeven? Topspits meldt zich terug bij Chelsea

Foto: © photonews

Het probleem tussen Chelsea en Diego Costa lijkt opnieuw van de baan. De belangrijke spits leek op weg naar China, maar dook opnieuw op training op.

Hij mocht immers niet meer met het eerste elftal meetrainen na een felle discussie met coach Antonio Conte. Die zou hem ervan verdacht hebben een kleine rugblessure als excuus te gebruiken, terwijl hij eigenlijk aan 'transferitis' leed.

Transferitis

De manager van Costa was immers in China om te onderhandelen met de club van Axel Witsel, maar die overgang lijkt nu van de baan. Conte beseft ook hoe belangrijk Costa al was in de eerste seizoenshelft en haalde hem vandaag opnieuw naar het trainingsveld. Hij mag zich nu opnieuw bewijzen.

Geen goed nieuws voor de kansen van Michy Batshuayi. Een langere afwezigheid van Costa zou in zijn kaarten spelen. Nu komt de Belg amper in actie.