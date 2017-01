Eerste training voor Flames in 2017 ... indoor

Foto: AVL

Het jaar 2017 is nu ook echt begonnen voor de Belgian Red Flames. Op dinsdag werd voor het eerst getraind op het nationaal oefencentrum in Tubeke. Voor de gelegenheid was dat indoor.

Op het EK zullen er (uiteraard) maar 23 speelsters kunnen naar Nederland vertrekken, maar voor deze stage vertrekt Ives Serneels van een ruime kern van 30.

Al was op de eerste training nog niet meteen iedereen present. Enkele blessures (Yüceil, Odeurs), een ziekte (Laura De Neve) en enkelen die later nog zullen instromen op het oefenkamp van de Flames waren er niet bij op de groepstraining.

De aanwezigen begonnen hun trainingsopbouw alvast indoor, want de kou en de velden noopten daartoe. Verschillende oefen- en spelvormen werden vlotjes afgewisseld, in een ultieme oefenwedstrijd toonde ook keeperstrainer Sven Cnudde een paar keer zijn kunnen.

Morgen is er een training om 10.30 uur, daarna reist een deel van de groep door naar Parijs - waar donderdagvoormiddag een oefenduel met Frankrijk B op het programma staat. Een ander deel van de selectie blijft in België voor de fysieke testen. Vrijdag is er dan opnieuw training in Tubeke.