Treurig verhaal in 1B: Aanvaller hield ongeneeslijke ziekte van overleden dochtertje acht maanden stil, niemand op de club die iets wist

Foto: © Yves Van Ackeleyen

Voor aanvang van de partij tussen Union Saint-Gilloise en Lierse vond zondag in het kille Koning Boudewijnstadion een minuut stilte plaats ter nagedachtenis van het overleden dochtertje Freddy Mombongo. Pas vorige week kwam het treurige nieuws aan het licht.

Acht maanden geleden was het dochtertje van Mombongo te vroeg geboren. Ze leed aan een ongeneeslijke ziekte waar ze vorige week aan bezweek. Woensdag wordt ze begraven in Keulen, dat is de thuisbasis van de 31-jarige Mombongo.

Al die tijd bleef de Union-aanvaller in alle stilte voor haar zorgen. Geen ploegmaat of lid van de technische staf die bij de Brusselse traditieclub van iets wist. "Ook ik niet", aldus coach Marc Grosjean. De Congolees kropte alles op.

Alle tijd om te rouwen

Toen Mombongo vorige week een training miste, werd hij - om verkeerdelijke redenen - naast de kern gezet zo blijkt nu. "We gaan Freddy alle tijd geven om te rouwen en van dit familiale leed te herstellen. Hij blijft nadien van waarde voor Union.

Ook de redactie van Voetbalkrant.com wenst Freddy Mombongo en de hele Union-familie alle sterkte in deze moeilijke tijden.