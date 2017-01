Van Der Elst stelt vragen bij ruil Van der Bruggen-Verstraete: "Is de één zoveel beter dan de ander?"

Foto: © photonews

De kogel lijkt door de kerk. Hannes Van der Bruggen en Birger Verstraete, hier nog in duel in een wedstrijd tussen Gent en Moeskroen, wisselen van plaats. Verstraete trekt naar Gent, Van Der Bruggen naar Kortrijk. We peilden bij analist Franky Van Der Elst naar een reactie.

"Ik vind het een rare situatie, die van Hannes Van der Bruggen", aldus Van Der Elst in een gesprek met Voetbalkrant.com. "Zeker als je teruggaat naar het begin van het seizoen. Hij speelde niet en mocht ook niet weg. Pas toen hij bijtekende, kreeg hij speelkansen."

"En dan krijgen we nu dit. Het is positief omdat hij bij Kortrijk elke week zal kunnen spelen, maar hij zal ook ontgoocheld zijn. Als je het de laatste seizoenen bekijkt, leek hij wel een speelbal." Hij is niet helemaal overtuigd door de transfer.

Van Der Bruggen lijkt al die tijd wel een speelbal te zijn geweest -Franky Van Der Elst

"Verstraete moet het toch nog bewijzen op een hoger niveau", ging Van Der Elst verder. "Ik heb hem heel goeie wedstrijden zien spelen bij Kortrijk, maar vaak ook onnodige overtredingen zien begaan die zijn ploeg niet altijd geholpen hebben."

Beide spelers hebben bovendien een gelijkaardig profiel, al is Verstraete een jaartje jonger. "Van der Bruggen en Verstraete zijn twee jonge Belgische spelers. Ik weet niet of de één dan zoveel beter dan de ander is. Hein zal daar wel een duidelijk beeld over hebben. Ik ben vooral benieuwd of hij zal passen in de manier van spelen bij Gent."