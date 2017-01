Van der Bruggen wist waar hij aan toe was bij Gent: "Het was tijd, met het rotatiesysteem kon je goed spelen en er toch naast vallen"

Het is er dan toch van gekomen, na 12,5 jaar AA Gent zocht Hannes Van der Bruggen vanmiddag andere oorden op. We belden hem op voor een eerste terug- en vooruitblik.

"Ik ben blij dat ik in een warme club ben terechtgekomen, dat voelde ik meteen", aldus Hannes Van der Bruggen in een gesprek met Voetbalkrant.com. "De mensen die me ontvangen hebben waren zeer vriendelijk en oprecht."

Van der Bruggen wou deze zomer eigenlijk al weg bij Gent, maar na een hele soap bleef hij toch én tekende hij bij. "Ik heb in die vier maanden zeker mijn niveau gehaald. Ik denk dat het gedurende anderhalve match iets minder liep, maar voor de rest heb ik, en de statistieken bewijzen dat, die vier maand goed overbrugd."

"Ik had een gesprek met Hein Vanhaezebrouck en hij vertelde me dat er zeker iemand bij zou komen. Diegene die Gent wou is dan wel gaan vliegen." Hij voelde aan dat een vaste basisplaats er niet meteen inzat.

"Door het rotatiesysteem wist je dat je goed kon spelen en daarna toch weer op de bank kon zitten." Op zijn leeftijd, 23, zijn wedstrijdminuten broodnodig. "Ik heb nood aan langere periodes met de ene basisplaats na de andere. Hopelijk kan ik dat bij Kortrijk, maar ik ga me moeten bewijzen. Hier zit kwaliteit."

Hij kreeg een lang contract, zeker een opsteker. "Die 4,5 jaar contract is een blijk van vertrouwen, daar ben ik heel tevreden mee. Wat ik met Kortrijk wil bereiken het komende half jaar? Ik zal het wedstrijd per wedstrijd bekijken. Wel jammer dat die tegen Gent al gespeeld is, maar ik zal zeker nog in de Ghelamco Arena te zien zijn."

Want Gent was een belangrijk onderdeel in het grootste deel van zijn leven. "twaalf en een half jaar wis je niet zomaar uit. Ik heb er heel veel mooie momenten gekend en ben niet vaak met tegenzin gaan trainen. Ik ben blij dat ik het zolang kon volhouden in Gent, dat is niet niks."

Toch was het tijd voor een overstap. "Het was tijd om eens iets nieuws te doen, voor beide partijen. Ik hoorde al veel van mijn (nu ex-)ploegmaats. Ze hebben me het beste gewenst. Uiteraard doet dat veel plezier. Ik wens hen alle succes toe om play-off 1 te halen."