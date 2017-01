Trebel ineens wereldspeler? "Laat ons wat relativeren ook hé"

Ivan De Witte reageerde gisteren al ontgoocheld op het mislopen van de transfer van Adrien Trebel. Maar de Gent-voorzitter toont zich ook strijdvaardig en wil met een even goede middenvelder op de proppen komen.

Want Trebel is ook niet de messias vindt De Witte. "Een paar weken geleden was Trebel nog een goede maar middelmatige speler, die eigenlijk door velen gezien werd als een voetballer waar je voorzichtig moest mee omgaan omdat hij toch niet het meest gemakkelijke karakter heeft. Nu plots lees ik in sommige media dat het een wereldspeler geworden is... Laat ons de dingen toch een beetje relativeren ook", zegt hij in HLN.



Naast Verstraete zal er nog een middenvelder landen in Gent. "Zo'n voorval geeft je nog een streepje extra adrenaline om er nog wat harder tegenaan te gaan, ik denk dat dat de status is waarin AA Gent zich bevindt. Dank u zou ik zeggen, voor wat er gebeurd is, we zullen er met des te meer strijdlust tegenaan gaan"