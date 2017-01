Lierse maakt zich niet druk in de koppositie van Antwerp: "Opgejaagd worden is niet altijd een voordeel"

Foto: © photonews

Lierse SK proefde vorige week even van de koppositie in 1B, maar moest die plek door de puntendeling bij Union afstaan aan rivaal Antwerp. Toch ligt men bij de Pallieters op dit moment niet wakker van de leidersplaats.

"Dat Antwerp nu boven ons staat is niet belangrijk", aldus Ayub Masika. "We trachten een even sterke terugronde als de heenronde neer te zetten. En hopelijk trekken we deze keer dan wel aan het langste eind.

Bij Union kan je gelijkspelen, hier laten nog ploegen punten liggen - Ludovic Buysens

"Zolang de kloof blijft wat ze is (één punt, red.) hoeven we ons geen zorgen te maken", gaat verdediger Ludivic Buysens voort. "Uit bij Union kan je perfect gelijkspelen. Hier gaan nog ploegen punten laten liggen. Bovendien is het niet altijd een voordeel om opgejaagd te worden."

Coach Eric Van Meir beseft dat alles nog open ligt. "Er is nog volop strijd voor de play-offs met eersteklassers en de play-downs. Voor het tweede periodeticket zal het tussen Antwerp, Roeselare en Lierse gaan. Er volgen nog veel onderlingen duels, dus er is lang niets beslist."