Dutoit debuteert in doel, Stuivenberg gooit Malinovskyi meteen in basis

Foto: © Photonews

KV Oostende en KRC Genk beginnen vanavond aan hun tweeluik richting Heizel. Marc Coucke heeft een droom met zijn Weireldploegsje, terwijl er bij de Limburgers een nieuwe coach aan het roer staat die zich wil bewijzen.

KV Oostende en KRC Genk hebben deze wedstrijd - en natuurlijk het vervolg van het seizoen - voorbereid onder een Spaans winterzonnetje. Met andere woorden: de batterijen zijn opgeladen.

"We moeten nu niet dromen", is Yves Vanderhaeghe duidelijk. "We moeten doen." De verwachtingen zijn hooggespannen in de vernieuwde Versluys Arena. "Schreeuw KVO naar de Heizel", is niet voor niets al wekenlang dé slogan.

William Dutoit - overgekomen van STVV - maakt vanavond zijn debuut tussen de palen. Niet alleen Didier Ovono, maar ook Sébastien Siani en Knowledge Musona vertoeven overigens op de Afrika Cup.

Bij de Smurfen staat er met Albert Stuivenberg een nieuwe coach aan het roer. Leuk detail: de Nederlander heeft de beelden uit de competitie (6-0-overwinning voor Oostende, nvdr.) zeker en vast bekeken.