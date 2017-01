Louis Van Gaal kapt ermee, Studio Brussel giet zijn meest hilarische uitspraken in een geniale mix

Foto: © photonews

Louis Van Gaal zette maandagavond een punt achter zijn rijk gevulde carrière. De Nederlandse succescoach was zowel langs de zijlijn als op persconferenties een héérlijk figuur om bezig te zien én horen.

King Louis was namelijk nooit verlegen voor een straffe quote. Ook zijn Nederlandse spreekwoorden die hij op eigenzinnige wijze vertaalde naar het Engels, werden over het Kanaal danig gesmaakt.

Van Gaal zal eeuwig herinnerd blijven als de coach met de stevige oneliners. Studio Brussel maakte alvast een straffe compilatie van enkele gevatte uitspraken. Genieten van begin tot einde!