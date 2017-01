Verklaart dit waarom sensatie Teodorczyk zó snel aan 25 goals zit? 'Een straatrat die overal kan aarden'

Toen Lukasz Teodorczyk in de zomer bij Anderlecht neerstreek, durfde niemand te voorspellen dat de Pool nu aan 25 goals zou zitten alle competities bij elkaar opgeteld. De Poolse spits kende gek genoeg geen aanpassingsperiode bij paars-wit.

Nochtans: een Poolse aanvaller die van het Oekraïense Dynamo Kiev naar het Belgische Anderlecht trekt, dat is toch een cultuurverschil. Maar Teodorczyk, die voornamelijk op zichzelf leeft, heeft daar schijnbaar geen last van. Op Neerpede wordt hij zelfs omschreven als een straatrat die overal zou kunnen aarden.

Vriendin en zaakwaarnemer

"Zijn vriendin, die in Warschau studeert, en ik komen hem vaak opzoeken", vertelt zijn zaakwaarnemer Marcin Kubacki in Sport/Voetbalmagazine.

"Voor de rest is hij hier op zijn eentje. Lukasz weet dat er een grote Poolse diaspora in Brussel is gevestigd, hij wordt al eens door landgenoten aangeklampt voor een handtekening. Maar hij voelt niet de behoefte om met die mensen op te trekken."