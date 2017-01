Coucke en Essevee willen koste wat het kost naar de Heizel: "Stop maar met vissen!"

Foto: © Photonews

Wordt Zulte Waregem-KV Oostende de finale van de Beker van België? Als het van beide West-Vlaamse clubs afhangt alvast wel. Ook al zitten ze met het dekselse 'thuisnadeel'...

Zowel KV Oostende (vanavond tegen Racing Genk) als Zulte Waregem (tegen KAS Eupen) spelen eerst thuis en dan pas uit. Door velen wordt dat als een groot nadeel aanzien. Beide teams willen het stadion dus zo goed mogelijk vullen.

Maar Coucke deed dat, hoe kan het ook anders, met een opmerkelijke tweet.

Alle Oostendenaars mogen nu stoppen met vissen of werken! Klaarmaken voor #kvognk #VersluysArena#wewillennaardeHeizel. — Marc Coucke (@CouckeMarc) January 17, 2017

De voorzitter van Oostende was overigens de hele dag in vorm. Zo gaf hij de spelers van Genk de raad dat het niet nodig was om zich warm te kleden en zorgde hij voor chips van een concurrerend merk. De Croky Cup is immers voor Oostende.

Mededeling aan de spelers van @KRCGenkofficial : het is 23 graden in Oostende, dus warme kledij niet nodig.

Tot uw dienst! — Marc Coucke (@CouckeMarc) January 17, 2017

Bij Zulte Waregem roepen de supporters dan weer op Facebook op om woensdag massaal naar het Regenboogstadion af te zakken.