Medaillewinnares op de baan was vroeger ... spits

Goud in de ploegkoers en brons in het omnium op het EK in Parijs. Erg knappe prestaties voor de nog steeds maar 20-jarige Lotte Kopecky. Maar het had ook anders kunnen lopen, want in haar jonge jaren scoorde Kopecky nog goals.

Turnen, paardrijden, basketbal, tennis, skiën en ook voetbal had ze allemaal al geprobeerd voor ze begon met veldrijden. Zeker in het voetbal beschikte ze toch wel over enig talent, al bleef ze het dus niet doen.

“IK ben zes jaar spits geweest bij FC Schelle”, aldus Kopecky in Het Nieuwsblad. “Maar toen ik in navolging van mijn broers een keertje croste, was ik meteen verkocht voor het veldrijden. Uiteindelijk koos ik voor de piste, omdat de cross geen Olympische discipline is.”

“Jolien D’Hoore heeft me erg veel geleerd, ik heb altijd naar haar opgekeken. Zij was toen al heel erg goed en ik een erg verlegen meisje’, aldus Kopecky nog.