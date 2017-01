Jonckheere streng, maar positief: "Meer dan een waterkansje"

Michiel Jonckheere deed zijn best om KV Oostende vanavond op sleeptouw te nemen, maar de gelegenheidsaanvoerder kreeg het vuur niet in de pan. "Voor hetzelfde geld was het vanavond al verloren."

En Michiel Jonckheere heeft gelijk. KRC Genk kreeg vanavond de kansen om de klus te klaren en het plaatsje in de finale van de Croky Cup nu al veilig te stellen.

"We verdienden vanavond niet meer dan de 1-1", is de gelegenheidsaanvoerder (Sébastien Siani vertoeft op de Afrika Cup, nvdr.) terecht streng. "Het was simpelweg niet goed genoeg."

We moeten in Limburg scoren én de nul houden - Michiel Jonckheere

"Het scenario zag er met het doelpunt nochtans perfect uit", gaat Jonckheere verder. "Al moeten we toegeven dat William Dutoit ons enkele keren rechtgehouden heeft."

60 - 40

Het hoeft geen betoog dat Genk de favoriet voor de finaleplaats is. "We hebben meer dan een waterkansje, hoor. We moeten in Limburg scoren én de nul houden. Ik schat de kansen op zestig-veertig."