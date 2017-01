Wat nu met Rob Schoofs? Een jaar geleden weggeplukt als 'opvolger Kums', nu volledig afgeserveerd door Vanhaezebrouck

AA Gent wilde afgelopen dagen zéér ver gaan voor Adrien Trebel. De Buffalo's boden immers 1,5 miljoen euro, plus Rob Schoofs.

En dat is toch wel opmerkelijk. De 22-jarige Belg werd exact een jaar geleden weggehaald bij STVV. Nu is hij op overschot in de Arteveldestad. Terwijl de Gentenaars aanvankelijk enkel wilden weten van een uitleenbeurt, was plots een definitief vertrek van de middenvelder een optie in de strijd om Trebel.

Van een verhuur naar een definitieve verkoop op tien dagen tijd... Het is duidelijk dat coach Hein Vanhaezebrouck heeft afgeserveerd, staat te lezen in Het Laatste Nieuws. De vraag is nu ook hoe Schoofs zich moet voelen, nu duidelijk is dat Gent niet langer in zijn middenvelder gelooft.