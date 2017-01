Ze bestaan: drie nieuwe topvoetballers die voor vele miljoenen naar China konden, maar 'nee' zeiden

China is het nieuwe beloofde land, maar toch zijn er nog die de vele miljoenen per maand kunnen weerstaan om in Europa te blijven. Nochtans worden er weer drie wereldsterren genoemd die in de interesse staan van één Chinese club.

Manuel Pellegrini, ex-coach van Manchester City, is tegenwoordig aan de slag bij Hebei China Fortune. En ja, hij heeft wel een paar ex-spelers van bij City op het oog. Zo zou hij David Silva en Samir Nasri willen overtuigen om naar het Oosten af te zakken. Maar in het geval van Nasri en Silva kreeg hij al een njet. Nasri zit met Sevilla bij de laatste 16 in de Champions League en Silva is gelukkig bij City, liet hij weten.

Dan blijft nog over: Dimitri Payet. De Fransman ligt op ramkoers met West Ham en heeft aangegeven niet meer voor de club te willen voetballen. Maar ook Payet heeft het aanbod afgeslagen. Hij wil terug naar Marseille omwille van familieredenen.