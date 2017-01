Standard zoekt en tast: dit zijn de opties om Adrien Trebel tegen Club Brugge én nadien te vervangen

Het verlies van Adrien Trebel laat zich voelen bij Standard. De Rouches moeten dringend op zoek naar een nieuwe middenvelder om de leemte op te vullen. Zondag wacht al de komst van Club Brugge.

En dus zullen de Rouches voorlopig roeien met de riemen die ze hebben. Het ziet ernaar uit dat Ibrahima Cissé, de middenvelder die eveneens gegeerd is deze wintermercato, het centrale middenveld met Eyong Enoh zal bevolken. Ook 'flankspeler' Beni Badibanga is een optie. Het Nieuwsblad meldt dat Aleksandar Jankovic de jongeling in de oefenpot tegen Vaduz in het centrum uitprobeerde.

Een meer risicovolle optie is Jérome Deom. Het toptalent van amper 17 behoort nu volwaardig tot de A-kern. Toch lijkt de kans klein dat het jeugdproduct snel in de basis zal staan.

Ajacied

Hoe dan ook zullen de Luikenaars de transfermarkt opgaan. Ajacied Thulani Serero werd aangeboden, zonder dat Standard al toehapte. En verder blijft Rob Schoofs in beeld. Of die transfer er na de Trebel-saga doorkomt, moet nog blijken.