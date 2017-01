Harde kern Anderlecht komt met statement over Trebel: "Hopen dat dit geen herhaling is van Defour-verhaal"

Foto: © photonews

Mauves Army, de harde kern van Anderlecht, heeft een statement naar buiten gebracht over de transfer van Adrien Trebel naar Anderlecht. De speler wordt daarbij gespaard, het bestuur niet helemaal.

Hierbij hun mening. "Zondag 15 januari, vernamen we de verrassende komst van Adrien Trebel naar RSC Anderlecht. Deze transfer roept veel vragen en onbegrip op bij de meeste paars-witte fans. Dit leidt ons naar het beeld dat de club biedt. Het bestuur heeft de gewoonte genomen om slagzinnen te gebruiken eigen aan de supporters zoals: "We Are Anderlecht" maar ze lappen het aan hun laars en dit al veel te lang."

""We Are Anderlecht" is juist het tegenovergestelde van hun huidige beleid. De speler op zich, zijn functie en de rol die hij speelde bij Standard (ondanks zijn stormmakend vertrek) zijn genoeg elementen die bij ons de vraag doen reizen wat de echte waarden zijn die RSCA wil overbrengen. Adrien Trebel was enkele weken geleden nog kapitein bij Standard!"

De speler op zich is niet het doelwit van deze communicatie, het is eerder de transferpolitiek die gevoerd wordt binnen RSCA die ons stoort

"Uiteraard hebben transfers van spelers tussen rivalerende clubs altijd bestaan, maar dit wil niet zeggen dat ze hiermee door moeten gaan. Het verhaal Defour had enkele serieuze kloven tussen Anderlecht-supporters achtergelaten en deze begon zich net te herstellen na zijn vertrek deze zomer. Wij hopen dat de komst van Trebel geen herhaling is van dit soort problemen."

"De speler op zich is niet het doelwit van deze communicatie, het is eerder de transferpolitiek die gevoerd wordt binnen RSCA die ons stoort. Iedere supporter is natuurlijk vrij van mening over deze transfers, maar wij vragen eenheid bij de supporters, deze zal onmisbaar zijn voor het behalen van de 34e titel. Het bestuur gaat, de spelers gaan, enkel de supporters blijven."