Vorige week bijna de man van 12 miljoen, nu is Ishak Belfodil 'not amused' en wél hierom

Vorige week leek Ishak Belfodil nog voor 12 miljoen euro de overstap te maken van Everton naar Standard. Een week later is de Franse Algerijn nog steeds eigendom van de Rouches.

De interesse van The Toffees in Belfodil zou wat bekoeld zijn, schrijft Het Nieuwsblad. Standard doet er via Daniel Van Buyten en zijn bevriende makelaar Christophe Henrotay nu alles aan om de Engelse eersteklasser toch weer te overtuigen.

Henrotay loodste eerder Romelu Lukaku en Kevin Mirallas naar Everton. Daar hoopt Standard nu profijt uit te halen. En Belfodil zelf? De entourage is alvast niet te spreken over de inmenging. De 24-jarige aanvaller verschijnt vandaag weer op de club na enkele dagen vrijaf om familiale redenen, maar is niet opgezet met hoe het dossier loopt.