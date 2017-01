Spaenhoven komt jaar na datum terug op ontslag bij Beerschot-Wilrijk: "Ik heb het nog altijd niet helemaal verteerd"

Urbain Spaenhoven is nu een half jaar weg bij Beerschot-Wilrijk. De man die hen naar drie opeenvolgende promoties leidde, heeft nog bitter weinig contact met de club: "Het is nog steeds niet helemaal verteerd."

Spaenhoven werd bij Beerschot-Wilrijk vorig seizoen op straat gezet ondanks dat hij nog in de running was voor de titel. "Kijk, ik wil absoluut niet verzuurd klinken, want Beerschot zal altijd de club van mijn kleuren blijven. Ik heb er als 17-jarige snotter mijn debuut in de eerste ploeg mogen maken en heb hen naar drie titels mogen leiden", aldus Spaenhoven bij Voetbalkrant.com.

De officiële reden voor zijn ontslag was dat het voetbal niet goed genoeg was. Terwijl achter de schermen viel te horen dat Spaenhoven te veel macht naar zich toe trok en bepaalde leden van het bestuur dat niet zagen zitten. "Ik was bij 90 procent van de supporters nog geliefd. En de chemie met de spelers was er niet meer? Onlangs stonden er acht spelers van Beerschot-Wilrijk op een match van Rupel Boom... Ik denk niet dat de chemie dan op was."

Ik ben niet meer uitgenodigd door de club, ik heb geen contact

Zijn ontslag werd door velen als een rare beslissing gezien. "Ik word daar nog altijd over aangesproken door de mensen op straat. Die zijn niet vergeten wat ik daar heb opgebouwd. Sommigen zijn wel vergeten dat ik de stap naar professionalisme gezet heb door trainingen tijdens de dag in te lassen enzovoort. Dat maakt het nu allemaal makkelijker om die stap te zetten."

"Sommigen van het bestuur zeggen echter dat ik niet zoveel betekend heb. Ik ben ook nog niet uitgenodigd om eens te komen kijken, ik heb geen contact meer gehad. Dat klinkt misschien verzuurd, maar dat is het niet. Het is een grote ontgoocheling omdat het mijn club was", aldus Spaenhoven.