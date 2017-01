Odjidja weghalen bij Legia? "Dan wordt het hier oorlog"

AA Gent heeft dringend nog een middenvelder nodig. En Hein Vanhaezebrouck heeft zijn bestuur laten weten dat hij die liever vandaag dan morgen heeft. Maar in die optiek wordt een overgang van Vadis Odjidja wel heel moeilijk.

Odjidja heeft bij Legia Warschau én het voetbalplezier én zijn beste vorm teruggevonden. De middenvelder werd er gekroond tot beste speler van de heenronde en wordt door de fans op handen gedragen. Het was Besnik Hasi die hem overtuigde om naar Polen te komen, maar intussen is de coach al weer een tijdje weg. Maar hij kreeg wel gelijk dat het de ideale competitie is om zich te herpakken.

Bij Legia is het hele team op dit moment gebouwd rond Odjidja. De storm van begin dit seizoen is er gaan liggen, maar kan elk moment terug opsteken als de transfergeruchten de Poolse hoofdstad bereiken. "Gent wil hem hier weghalen?", vraagt de Poolse journalist Piotr Kozminski ons? "Nee? Tja, als dat gebeurt, wordt het hier oorlog. Odjidja is de man die de supporters terug met de ploeg verzoend heeft."

Het bestuur van Legia zal wel twee keer nadenken vooraleer ze Vadis verkopen

Maar niet enkel de supporters zijn een reden. Ook zijn entourage wil hem niet zomaar wegplukken bij de ploeg die hem een nieuwe kans gaf. Zij willen hem liever het seizoen zien uitdoen om daarna langs de grote poort te kunnen vertrekken. Legia zal trouwens een heel hoge transfersom vragen. "Legia liet met Nikolic en Prijovic al twee aanvallers vertrekken. Als nu ook nog Vadis vertrekt, gaat het bestuur het te horen - en zien - krijgen van de (heethoofdige) fans. Ze zullen wel twee keer nadenken voor ze dat doen. Dat wordt toch heel moeilijk voor Gent."