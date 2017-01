Van Der Elst waarschuwt Gent, Genk en Standard: "Misstappen zijn uit den boze"

Foto: © photonews

Vrijdag barst de strijd om play-off 1 opnieuw helemaal los. Met een pelotonnetje van maar liefst zes realistische kanshebbers op de laatste drie plaatsen, wordt het nog heel spannend. We legden de huidige situatie voor aan Franky Van Der Elst.

Momenteel zitten er drie zogenaamde kleintjes op plaats vier tot en met zes in de Jupiler Pro League: KV Oostende, KV Mechelen en Sporting Charleroi. Het is aan topclubs als Racing Genk, Standard Luik en AA Gent om daar iets aan te veranderen.

Gent moet absoluut winnen, ze eindigden 2016 slecht met veel frustraties -Franky Van Der Elst

"Gent-Charleroi van dit weekend is meteen een belangrijke match voor beide ploegen", aldus Van Der Elst in een gesprek met Voetbalkrant.com. "Gent moet die match absoluut winnen. Het wordt uitkijken hoe Gent zal reageren na de zaak-Trebel. Ze zijn ook voor Nieuwjaar slecht geëindigd met veel frustraties."

"Nu moeten ze zich herpakken tegen een tegenstander waarvan ze nog niet vaak wonnen." Geen makkelijke klus dus. Ook voor Racing Genk is het vijf na twaalf. "Ze hebben nog de match tegen Waasland-Beveren tegoed, maar een misstap is uitgesloten."

"Beginnen op Eupen is ook niet evident. Het is ook afwachten of de nieuwe coach (Stuivenberg, nvdr.) veel of weinig zal veranderen. Ik las al iets over hoog druk zetten en dominant spelen, het wordt interessant om naar te kijken. Of het zo zal zijn, kunnen we vanavond al zien tegen Oostende."

Kwaliteitsverlies Standard

Rest nog Standard, die lijken nog het meest in de hoek waar de klappen vallen te zitten. "Ze zijn Trebel kwijt en Belfodil volgt wellicht ook nog. Dan moet je stellen dat Standard toch verzwakt is. Bovendien openen ze 2017 met een topper tegen Club. Gezien het kwaliteitsverlies denk ik dat Club er zal winnen."