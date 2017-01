Ferrera denkt aan Standard-speler om smalle aanvalslinie te versterken

KV Mechelen heeft zich tot nu toe rustig gehouden op de transfermarkt. Met Sotiris Nunis haalden ze één transfervrije speler en Reda Jaadi tekende ook al gratis zijn contract bij de Kakkers. Mogelijk komt er zelfs nog een opportuniteit bij.

Yannick Ferrera wil nog een aanvallende versterking, want daar is de spoeling redelijk dun nu ook Dalibor Veselinovic vertrokken is. En hij denkt daarbij aan een ex-speler van hem. Bij Standard had hij Ryan Mmaee onder zijn hoede, die hij ook regelmatig zijn kans gaf. Maar sinds het vertrek van Ferrera komt de 19-jarige aanvaller niet meer aan de bak.

KV Mechelen zou hem een reddingsboei willen toewerpen. En moeilijk hoeft dat niet te worden, want Standard wil zijn kern afslanken en wil de jonge spits wel uitlenen of zelfs definitief verkopen. KV houdt de zaak alvast in het oog.