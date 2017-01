Vanderhaeghe tempert verwachtingen omtrent ex-speler van Anderlecht: "Wissel op de toekomst"

KV Oostende gaat vanavond tegen KRC Genk op zoek naar een goede uitgangspositie in de halve finales van de Beker van België. In de basisopstelling is wellicht geen plaats voor Mathias Bossaers, maar trainer Yves Vanderhaeghe gelooft nog steeds in het talent.

Oostende haalde Bossaerts afgelopen zomer weg bij Manchester City, waar de verdediger niet kon doorbreken. Bij KVO speelde de gewezen jeugdspeler van RSC Anderlecht enkele wedstrijden, maar mede door een blessure zakte hij nadien weg.

Yves Vanderhaeghe gelooft evenwel nog steeds in de speler. "Hij had een dipje voor Nieuwjaar, maar speelde op stage met vertrouwen en persoonlijkheid. Bossaerts is een wissel op de toekomst. Met Rozehnal hebben we een ouderdomsdeken op de positie van Bossaerts. Als Bossaerts zo voortdoet, geraakt zijn carrière in een stroomversnelling.”