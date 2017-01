De Mos dacht dat Anderlecht Weiler zou ontslaan en voor deze man zou gaan: "Ik dacht dat hij in de winter voor de groep zou staan"

Foto: © photonews

René Weiler beleefde al enkele woelige maanden sinds hij bij RSC Anderlecht aan het roer staat. De Zwitserse oefenmeester moest de kleedkamer uitkuisen, maar lag al meermaals onder vuur. Toch is hij tot nader order nog steeds trainer bij paars-wit.

Gewezen Anderlecht-trainer Aad de Mos staat er zelfs een beetje van te kijken, zo geeft hij toe in Sport/Voetbalmagazine. “Weiler heeft twee dingen ineens moeten doen: puin ruimen en resultaten halen. Ik had het idee dat hij de boel moest kuisen en dat er in de winter een nieuwe man voor de groep zou staan: Frankie Vercauteren.”

De Nederlander vindt wel dat Weiler tijd moet krijgen. “Het gezwel zat al lang in de kleedkamer, onder John van den Brom en Besnik Hasi is dat gaan zweren. Als je dat moet opkuisen en tegelijk presteren met spelers die Weiler waarschijnlijk zelf niet heeft gehaald, is dat niet makkelijk.”

Twee jaar iets laten zien

“Voor mij is een speler pas goed als hij twee jaar op niveau speelt. En een trainer is maar goed als hij twee jaar na elkaar iets heeft laten zien. Je mag hem niet beoordelen na zes maanden”, besluit de Mos.