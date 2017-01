Genk-coach tevreden, maar: "Verhoudingen niet correct weergegeven"

Foto: © Photonews

Albert Stuivenberg gaf vanavond zijn visitekaartje af als coach van KRC Genk. De relatief onbekende Nederlander koos voor een duidelijke lijn. "Mijn strijdplan is uitgekomen."

Albert Stuivenberg kan tevreden zijn over de prestatie van KRC Genk. Enkel het resultaat is niet honderd procent wat hij ervan had gehoopt. "De verhoudingen zijn niet correct weergegeven."

"Maar ik heb heel veel goede dingen gezien", aldus de nieuwe coach van de Smurfen. "Tien dagen geleden heb ik met de spelersgroep enkele afspraken gemaakt over hoe Genk moet voetballen."

De Nederlander heeft het over aantrekkelijk en dominant voetbal. "Al telt in het voetbal natuurlijk enkel de winst. Op voorhand werd me gevraagd wanneer ik tevreden zou zijn. Dat kan ik op voorhand niet zeggen."

"Het is jammer dat we een pak kansen hebben gemist. Maar langs de andere kant: je moet die kansen wel eerst afdwingen, hé. We hebben nog werk, maar ik ben over het algemeen tevreden."