Casteels of Sirigu? Anderlecht heeft derde doelman in vizier

Als er nog één speler bijkomt bij Anderlecht, zal het een keeper zijn. Koen Casteels is een mogelijkheid, Salvatore Sirigu veel minder. Het heeft er alle schijn van dat paars-wit zelfs nog een derde naam op het lijstje staan heeft. Een veel concretere piste.

Dat maakten we toch op uit de woorden van Herman Van Holsbeeck deze middag. Die heeft al zijn transfers tot nu toe in nauwe samenspraak met René Weiler gedaan. "Weiler heeft al heel veel kritiek gekregen, maar hij had een duidelijke visie. Het is bijna onmogelijk na de opkuisactie van afgelopen zomer om kampioen te spelen, maar de laatste weken hebben we gezien dat Weiler een hechte groep heeft gesmeed."

"Een groep die zijn truitje wil natmaken en wil sterven op het veld. Dat is al een huzarenstukje en we hebben samen gekeken wat we nodig hebben om kampioen te worden. Hij is met een hele lijst namen voor twee posities afgekomen met een duidelijk profiel voor zowel de middenvelder als de aanvaller. En we hebben hem dat profiel kunnen geven. Hij wil enkel spelers met de juiste mentaliteit om in de groep in te passen. Hij wil het evenwicht nu niet verstoren en is al heel blij met de transfers die we tot nu toe deden."

Weiler is nu al tevreden met de transfers

Maar een keeper mag er nog altijd bijkomen. "Sirigu of Casteels? Dan past Casteels beter in het plaatje. Sirigu komt niet om op de bank te zitten met zijn cv. Bij Casteels is er dan weer het probleem met Wolfsburg. Die moeten dan ook nog een andere keeper vinden en dat wordt niet makkelijk. Weiler heeft ook een exacte naam doorgegeven van een doelman die hij kent en waarvan de mentaliteit bij de groep past. Als er op die positie zich een opportuniteit voordoet, zullen we die pakken."