VIDEO: Atlético Madrid eert de oudste fans van de club op schitterende wijze

Normaal gezien krijgen de jeugdspelertjes de eer om met hun idolen het veld op te lopen voor aanvang van een wedstrijd. Bij Atlético Madrid kozen ze het voorbije weekend voor een andere aanpak.

Voor aanvang van de competitiewedstrijd tussen Atlético Madrid en Real Betis van zaterdag, wou de thuisploeg de alleroudste socio's van de club in de bloemetjes zetten. De fans in kwestie dachten dat ze een rondleiding zouden krijgen in het stadion, maar werden geblinddoekt naar het veld gebracht. Daar mochten ze aan de zijde van Fernando Torres, Antonio Griezmann & co het veld oplopen.

Het publiek ging op de banken staan en bedankte deze hondstrouwe fans met een staande ovatie, Diego Simeone gaf kusjes en knuffels aan de zichtbaar ontroerde socio's. Atlético won de wedstrijd met 1-0.