De training van de Belgian Red Flames ... in 30 seconden

Foto: © photonews

Het jaar 2017 is nu ook echt begonnen voor de Belgian Red Flames. Op dinsdag werd voor het eerst getraind op het nationaal oefencentrum in Tubeke. Voor de gelegenheid was dat indoor.

Een dik uur lang werden diverse zaken gedaan met de Red Flames op hun eerste training van het nieuwe jaar samen. Het programma voor hun eerste stageweek zit dan ook goed vol.

Op woensdag- en vrijdagvoormiddag volgen nog trainingen, donderdag speelt een 18-koppige selectie een trainingswedstrijd tegen Frankrijk B.

En er zijn ook fysieke testen waaraan de Flames worden onderworpen om ook op dat vlak hun vooruitgang te gaan bekijken. De eerste training in 30 seconden?