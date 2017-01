'Standard onderhandelt met Roemeense international die ook in de belangstelling stond van Genk'

Standard moest door het vertrek van aanvoerder Adrien Trebel op zoek naar een degelijke vervanger. De Rouches lijken die gevonden te hebben in Roemenië.

Razvan Marin zou de vervanger moeten worden van Adrien 'Judas' Trebel. Eind vorig jaar was Racing Genk nog geïnteresseerd in de Roemeense international, maar de Limburgers vonden hem te duur. Standard wil kennelijk wel diep in de buidel tasten voor de 20-jarige middenvelder van Viitorul FC, de club van Gheorghe Hagi.

Volgens La Dernière Heure heeft Marin de oefenstage van zijn club op Cyprus verlaten om de transfer te komen beklinken in Luik. Marin is een viervoudig Roemeens international, hij scoorde ook al één keer voor de nationale ploeg. In 2014 stroomde hij van de academie van Gheorghe Hagi door naar de eersteklasser FC Viitorul. Hij trof er dit seizoen al vier keer raak.