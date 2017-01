Een koopje? Dit bedrag telde AA Gent neer voor kersverse aanwinst Verstraete

Birger Verstraete is sinds dinsdag een speler van KAA Gent. De middenvelder kwam over van KV Kortrijk, dat op zijn beurt Hannes van Der Bruggen overnam van Gent. Een ruildeal dus, al moesten de Buffalo's nog wat extra centen op tafel leggen.

Het Nieuwsblad weet namelijk dat Gent bovenop Van der Bruggen liefst 1 miljoen euro overschreef op de bankrekening van Kortrijk. De Kerels hielden lange tijd het been stijf tijdens de onderhandelingen over Verstraete, maar ging uiteindelijk akkoord met een bedrag van 1 miljoen.

Verstraete zette in de Ghelamco Arena zijn krabbel onder een contract tot de zomer van 2020. Dat Kortrijk goede zaken doet met de deal, is duidelijk. De West-Vlamingen haalden Verstraete in 2015 nog gratis weg bij Club Brugge.