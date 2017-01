Wat met Rob Schoofs? "Hij geeft de indruk dat hij het heeft opgegeven"

Wat met Rob Schoofs bij AA Gent? Het is een vraag die wel meer mensen bezighoudt momenteel. De middenvelder zit bij Gent in een lastig parket, we legden zijn situatie voor aan Franky Van Der Elst.

Hij had Rob Schoofs immers ooit nog onder zijn hoede. "Ik ken hem een beetje van bij STVV", aldus Van Der Elst in een gesprek met Voetbalkrant.com. "Toen was hij nog piepjong. Ik ben wel iemand die gelooft in de kwaliteiten van Rob."

Bij Vanhaezebrouck lijkt dat minder het geval. "Zijn niet-selectie voor de Europese wedstrijden, vond ik raar. Ik heb dat toen ook gezegd, het is een teken dat Hein niet in Schoofs gelooft." Dat lijkt nu ook bij de speler steeds meer en meer te dagen.

Het is een teken dat Hein niet in Rob gelooft -Franky Van Der Elst

"De laatste invalbeurt van Schoofs vond ik niet goed. Hij gaf me ook een gelaten indruk. Rob had niet meer die gedrevenheid van zijn invalbeurten van daarvoor. Ik kreeg het gevoel alsof hij het al opgegeven had", aldus Van Der Elst.

"Het kan maar een indruk zijn, maar zijn lichaamstaal leek iets te hebben van: 'Foert, het gaat met niet lukken om titularis te worden.' Goed was het alleszins niet." Schoofs werd al betrokken in de afgesprongen deal voor Trebel, maar zijn overgang naar Standard kwam er niet.