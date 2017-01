Vanderbiest, maar ook deze Belgen met ervaring in eerste klasse staan op shortlist van OH Leuven

OH Leuven hoopt tegen het weekend een nieuwe trainer voor te stellen. Voorzitter Chris Vandebroeck hoopt dat er snel witte rook is en gaf eerder deze week nog aan dat de club over een shortlist met daarop enkele namen beschikt. "Er zijn een dertigtal kandidaturen binnen", klonk het bij ROB-tv.

Het Nieuwsblad weet nu dat onder meer Glen De Boeck (ex-Moeskroen), Karel Fraeye (ex-Lommel United), Dennis Van Wijk (ex-Beerschot-Wilrijk) en Fred Vanderbiest (ex-Antwerp) op het lijstje van de club staan. Ook Bob Peeters (ex-Westerlo) zou een serieuze kanshebber zijn om T1 te worden aan Den Dreef.

OHL begon dramatisch aan het tweede deel van het seizoen. De ploeg telt amper 9 punten in de tweede periode en zette trainer Emilio Ferrera niet zo lang geleden dan ook aan de deur.