Donnarumma is amper 17 en nu al een held, deze beelden bewijzen waarom

U heeft er ongetwijfeld al van gehoord: Gianluigi Donnarumma. De Italiaanse doelman is amper 17 jaar oud, maar nu al eerste doelman bij AC Milan. De jonge snaak maakt week na week indruk en is ondertussen ook al een held.

Donnarumma stak vorig seizoen al de neus aan het venster bij Milan. Als 16-jarige jongen kwam hij bij De Rossoneri tussen de palen te staan en in totaal verscheen hij in de Serie A dertig keer aan de aftrap. Dertig. 30.

De goalie verbaasde vriend en vijand met zijn straffe reddingen en prestaties. Dit seizoen begon Donnarumma – begrijpelijk – als titularis aan het seizoen en stelde hij niet teleur. De Italiaan toonde zich al meermaals belangrijk voor zijn ploeg. Zo hielp hij Milan eind december nog aan de Italiaanse supercup in een rechtstreeks duel met Juventus, door zich te onderscheiden in een strafschoppenreeks.

3 strafschoppen gestopt dit seizoen

Afgelopen maandag stopte Donnarumma alweer een strafschop. De boomlange keeper doorzag de matige poging van Torino-speler Ljajic en zo bleef het op dat moment 2-0. Een niet te onderschatten redding, want Milan sleepte via goals van Bertolacci en Bacca alsnog een punt uit de brand.

Het inspireerde de mensen bij AC Milan alvast tot onderstaand filmpje. In de video is te zien hoe Donnarumma dit seizoen alleen al drie strafschoppen stopte. Deze jongen heeft nog vele mooie jaren voor de boeg en we hebben er het laatste nog niet van gehoord.