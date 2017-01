Mboyo snapt het niet helemaal: "Ik kost geen 4 miljoen meer en ben nog steeds dezelfde spits"

Foto: © photonews

Ilombé Mboyo (29) wil zich weer écht voetballer voelen. De aanvaller zit op een zijspoor bij het Zwitserse Sion en wil er liefst van al weg. De gewezen speler van onder meer AA Gent en KRC Genk staat voor alles open, ook een terugkeer naar België.

“Zeg nu zelf, wat heeft een club die mij nu haalt te verliezen? Ik kost geen vier miljoen euro meer, hé. En ik ben nog altijd dezelfde spits”, zegt Mboyo in Het Laatste Nieuws. “Mijn kwaliteiten zijn nog steeds dezelfde. Als ik een ongeval zou hebben gehad en drie maanden in coma had gelegen, zou ik de twijfels begrijpen. Maar ik had gewoon een voetbalblessure.”

Tegen een terugkeer naar België zegt Mboyo niet op voorhand ‘neen’. “Ik heb gewoon zin om opnieuw te voetballen. Om het even waar. We moeten natuurlijk wel een beetje realistisch blijven. Ik ben geen vrije speler.”

"De club die me een kans geeft, zal ik helpen met mijn ervaring en mijn kwaliteiten" - Ilombé Mboyo

Er was even sprake van tweedeklasser Union, maar volgens Mboyo klopt dat niet. “Ik heb geen contact gehad met Union, maar iedereen heeft het recht om geïnteresseerd te zijn. Ik ga hier geen deuren dichtgooien. Presenteer me een sportief plan en ik zal luisteren – ik ben niet bang voor een uitdaging.”

“De club die me een kans geeft, zal ik helpen met mijn ervaring en mijn kwaliteiten. Ik verzeker je: voor die club zal ik alles geven. Als geld mijn drijfveer zou zijn, bleef ik nog anderhalf jaar in Sion. Ik kan er achteroverleunen, in een mooi landschap, maar daar heb ik geen zin in. Ik leef voor het voetbal.”