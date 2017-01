"Als ik voor de coach van een brug moet springen, zal ik dat doen"

Barcelona begint eindelijk zijn beste voetbal uit de kast te halen. Maar voor Ivan Rakitic betekent dat wel dat er niet snel een einde zal komen aan zijn bankzittersstatuut. Maar daar verwijt hij Luis Enrigue niets van.

Rakitic is immers een trouwe aanhanger van de coach van de Catalanen. "Trainer Luis Enrique heeft mij ontzettend hard geholpen", aldus de 28-jarige Rakitic bij 'France Football'. "Het was Luis Enrique die de club vroeg om mij te halen. Als ik voor hem van een brug moet springen, zou ik dat zonder twijfel doen. Hij heeft slechts een blik of een glimlach nodig om je het vertrouwen te geven dat je nodig hebt om succes te kunnen boeken."

Er wordt zelfs gesproken over een mogelijke contractverlenging van Rakitic. Zijn huidige loopt nog tot 2019. Maar er zijn ook geruchten dat hij Barcelona gaat verlaten, maar het bestuur ontkende dat al met kracht.