Je hebt kijken en je hebt 'kijken kijken'... Degryse pakte tijdens KVO-Genk uit met vreemde actie: "Het is niet mogelijk"

Foto: Play Sports

KV Oostende en KRC Genk namen het dinsdagavond tegen elkaar op in de halve finale van de Beker van België. Het werd uiteindelijk 1-1 en kersvers Genk-coach Albert Stuivenberg was achteraf tevreden.

Tijdens de match werd de Nederlander met het vergrootglas gevolgd. Ook door analist Marc Degryse. Op een gegeven moment hield Degryse de nieuwe coach van Genk wel erg nadrukkelijk in de gaten.

Play Sports gooide een filmpje van Degryse, die langs de zijlijn volgt wat Stuivenberg doet en zegt, online. "Ik wilde horen wat hij te vertellen had tegen Pozuelo", aldus Degryse. Al gaf de analist ook toe dat het vreemde beelden zijn: "Het is niet mogelijk", lachte de gewezen Rode Duivel. Het deed de mensen van Play Sports spontaan aan Anthony Vanden Borre denken. Want... Je hebt kijken en je hebt 'kijken kijken'. Niet, Haroon?