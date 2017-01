Nationale nummer 1 onder het mes en maanden out

De Belgian Red Flames zijn deze week begonnen aan hun eerste stage met zicht op het EK 2017 in Nederland. Daarbij geen Justien Odeurs. De Belgische nummer 1 ging namelijk dinsdag onder het mes.

De Flames druppelden dinsdagnamiddag een voor een binnen op het nationaal oefencentrum in Tubeke, maar van doelvrouw Justien Odeurs geen spoor. Zij werd dinsdag geopereerd.

Onze nationale nummer 1 scheurde de meniscus van de linkerknie en moest daarom onder het mes. De operatie was een succes, maar nu wacht een lange revalidatie.

"De dokters spreken over een inactiviteit van minstens drie maanden", gaf de Red Flame mee aan Voetbalkrant.com. "Maar we gaan proberen sterker terug te komen." Ze blijft de komende maanden in België en zal revalideren bij Lieven Maesschalck.