'Chelsea en Liverpool zitten achter Genk-sensatie aan'

Foto: © photonews

Leon Bailey is één van de grootste talenten die Racing Genk al onder de hoede kreeg. Volgens Engelse media zou hij weleens de weg van Courtois en De Bruyne kunnen inslaan.

Volgens de Engelse krant hebben Liverpool en Chelsea immers meer dan gezonde interesse in het goudhaantje van de Limburgers. Die zou nog aangewakkerd worden door de drang van AS Roma en Leverkusen om de Jamaicaan binnen te halen.

Miljoenenbod

Er zou gewacht worden tot in de zomer, maar de Engelse clubs zullen sneller in actie moeten schieten, willen ze de winger de Noordzee laten oversteken. Normaal gezien zou Racing Genk pas een akkoord in de wintermercato overwegen als de speler daarna tot het eind van het seizoen teruggehuurd kan worden. Zoals dat ook met Kevin De Bruyne het geval was.

Roma en Leverkusen zouden een bod van 20 miljoen pond, oftewel 23 miljoen euro, voorbereiden. Ook de Engelse teams zullen daar in de buurt moeten uitkomen. Als de deal er zou komen, passeert Racing Genk twee keer in één seizoen langs de kassa. Met Ndidi werd het transferrecord al verbroken.