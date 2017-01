'Franse sterspeler ook op weg naar de Chinezen'

Foto: © photonews

De transfersoap rond Dimitri Payet is nog lang niet voorbij. Gisteren werd duidelijk dat West Ham, gezien de staking van de middenvelder, toch geneigd zou zijn om hem aan Marseille te verkopen. Nu staat China opnieuw op de deur te kloppen.

Zo kreeg Payet een absoluut monsterbod van het illustere Hebei China Fortune. Die ploeg zou hem maar liefst 600.000 euro per maand willen betalen. Wat West Ham zou krijgen, is nog onduidelijk, weet France Football.

Hebei heeft ook nog Gervinho en Ezequiel Lavezzi in de rangen, dus helemaal onbekend met de instroom van toppers uit Europa, is het niet. Al zou Payet ook gewoon voor Olympique Marseille kunnen kiezen. Het lijkt een zaak van het geld versus het hart. Één ding is zeker, voor West Ham wil hij niet meer spelen.